Le président français Emmanuel Macron a préféré se désolidariser de son homologue américain Joe Biden qui accuse la Russie de commettre un génocide en Ukraine. Pour l’actuel patron de l’Élysée, même si ce qui se passe en Ukraine est condamnable, « l’escalade de mots » ne servirait à rien. « Le génocide a un sens. Le peuple ukrainien et le peuple russe sont des peuples frères », a-t-il déclaré.

« Escalade des mots »

« C’est de la folie ce qui se passe aujourd’hui. C’est une brutalité incroyable et un retour à la guerre en Europe. Mais en même temps, je regarde les faits et je veux continuer à tout faire pour pouvoir arrêter la guerre et rétablir la paix. Je ne sais pas si l’escalade des mots sert notre cause. », a martelé Emmanuel Macron en réaction aux propos du président américain. Joe Biden au cours d’un déplacement qu’il a effectué dans l’Iowa indiquait que plusieurs éléments de preuves confirmaient la thèse relative à un génocide en Ukraine.

« Ajouter de l’huile sur le feu »

« J’ai appelé cela un génocide parce qu’il est devenu de plus en plus clair que Poutine essaie simplement d’éliminer même l’idée d’être Ukrainien. Les preuves s’accumulent », avait-il déclaré. Dans les rangs des alliés des États-Unis, beaucoup de dirigeants abondent dans le même sens que Joe Biden. Se prononçant sur les propos du président américain, la Chine estime que l’actuel président des Etats-Unis Joe Biden, devrait contribuer à réduire l‘escalade du conflit ukrainien et non « ajouter de l’huile sur le feu » en parlant de « génocide ».