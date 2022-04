La situation en Ukraine continue de préoccuper plus d’un. Depuis l’année dernière, le dossier ukrainien était au cœur de l’actualité. La Russie était accusé de préparer une offensive en Ukraine. Pendant des semaines, le pays a rejeté les accusations des occidentaux. Mais au cours du mois de Février, la situation a évolué et le pays dirigé par Vladimir Poutine a reconnu les séparatistes et envoyé des soldats en Ukraine. Depuis plus d’un mois maintenant, une guerre a éclaté en Ukraine. Avant que la guerre n’éclate en Ukraine, le président français Emmanuel Macron s’est impliqué personnellement pour trouver une solution. Une démarche fortement appréciée par Moscou.

La Russie apprécie le dialogue régulier entre les présidents français et russe Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. C’est ce qu’a déclaré ce mercredi l’attaché de presse du président russe Dmitri Peskov dans une interview donnée à la chaîne de télévision française LCI. « La France joue un rôle important, les efforts du président Macron sont très appréciés. Nous apprécions le dialogue constant qu’il entretient avec le président Poutine« , a déclaré Dmitri Peskov. Il a noté que Moscou était reconnaissant des efforts de Paris « pour faciliter les négociations entre la Russie et l’Ukraine« .

Emmanuel Macron s’est rendu à Moscou le 7 février pour des entretiens avec son homologue russe. Le lendemain, le dirigeant français s’est rendu à Kiev. Après leur rencontre à Moscou, les présidents Macron et Poutine ont eu des conversations téléphoniques régulières. Ces dernières semaines, le président français a eu neuf longs entretiens téléphoniques avec le dirigeant russe.