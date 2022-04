Le week-end écoulé les images à peine supportable de corps découverts à Boutcha on fait le tour de la toile et des médias. La Russie a été accusée d’être responsable de cette tu3rie de masse. Moscou a rejeté formellement les accusations des occidentaux. Mais cela ne semble pas calmer les choses puisque de nombreuses voix se font encore entendre au fil des heures. Dans ce contexte, Eric Zemmour, un des candidats à la présidentielle prochaine appelle à la retenue et à la prudence.

Sur le plateau de France 2 ce mardi(voir tweet ci-dessous), le candidat à la présidentielle Eric Zemmour appelle à la «prudence». «Il faut être sûr que ces massacres soient le fait de troupes russes», a affirmé le candidat Eric Zemmour. Si l’invité de la télévision française reconnait que les faits doivent être condamnés s’ils sont avérés. Ce dernier temporise tout de même et appelle à la prudence car par le passé «il y a eu beaucoup de manipulations comme ça».

«Agitation diplomatique»

«Il y a eu beaucoup de manipulations comme ça, d’images (…) Ça ne veut pas dire que c’est le cas, je dis simplement qu’il faut être prudent», précise le candidat d’extrême droite qui estime qu’«il faut être sûr que ces massacres soient le fait de troupes russes». Sur le fait que la France compte expulser des diplomates russes, Zemmour par d’«agitation diplomatique». Pour rappel, Moscou a dénoncé «une mise en scène» après la diffusion d’images de Boutcha. De son côté, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov a déclaré que des signes de «falsifications vidéo» ont été décelés par des experts du ministère de la Défense de la Fédération de Russie.