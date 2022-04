Le Président Joe Biden fait parler de lui une nouvelle fois dans la presse. Depuis qu’il s’est installé à la Maison-Blanche, le démocrate Joe Biden et successeur de Trump a commis plusieurs gaffes au cours de ses prises de paroles. Plusieurs médias américains dont le New York Times ont remis en lumière les gaffes de l‘actuel président des Etats-Unis Joe Biden et exprimé leurs inquiétudes par rapport à son état de santé.

La semaine dernière, alors qu’on demandait au président Biden si son administration envisagerait de retarder la fin du titre 42, une restriction d’immigration pandémique qui permet l’expulsion rapide des migrants traversant illégalement la frontière américaine au nom de l’arrêt de la circulation du COVID-19, Biden a commencé à divaguer, rapporte le New York Times. » Non. Ce que j’envisage, c’est de continuer à entendre mon… mon… Tout d’abord, il va y avoir un appel du ministère de la Justice. Parce que par principe, nous voulons pouvoir être dans une position où si, en fait, les scientifiques concluent fortement que nous avons besoin du titre 42, nous serions capables de le faire. Mais il n’y a pas eu de décision sur l’extension du titre 42 « , avait-il affirmé.

Biden parlait en fait d’un tout autre sujet et a vraisemblablement fait une confusion. » Ce n’est pas simplement un malentendu. Il semble complètement hors de lui, et nous regardons tous tranquillement « , écrit le New York Times. Vendredi, Biden a tenté de commenter la nouvelle loi de Floride sur les droits parentaux dans l’éducation et est une nouvelle fois passé à côté, précise le média américain le New York Times. Le lundi de Pâques, un journaliste de la Maison-Blanche a interrogé le président américain sur l’Afghanistan.

Alors qu’il commençait à répondre à la question, un membre du personnel vêtu d’un costume de lapin de Pâques est apparu, agitant les bras devant le visage de Biden et l’amenant à une autre partie de l’événement. Le New York Times s’est alors demandé qui dirige vraiment le show à la Maison Blanche ? Qui prend ces décisions ? Joe Biden est-il président ou pas ? A plusieurs reprises, Biden a fait des commentaires sur ce qu’il est « autorisé » à dire, sur le nombre de questions de presse auquel il est autorisé à répondre et sur les journalistes auxquels il peut faire appel. Skynews Australie a compilé quelques éléments dans un journal télevisé diffusé sur la chaine et son site internet.