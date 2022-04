Hier mercredi 20 Avril, le Capitole aux États-Unis a été brièvement évacué à cause d’une fausse alerte. En effet, une démonstration d’avant-match des Nationals de Washington impliquant des parachutistes de l’armée américaine a brièvement provoqué une évacuation des personnes qui étaient dans le bâtiment. Vers 18h30, la police du Capitole des États-Unis a envoyé un avis alarmant au personnel de Capitol Hill indiquant qu’il « suivait un avion qui constitue une menace probable pour le complexe du Capitole ».

Moins de 20 minutes plus tard, la police a envoyé une mise à jour : « L’avion ne représente plus une menace pour le Capitole« , et l’USCP a déclaré que les bâtiments du complexe étaient en cours de préparation pour la rentrée. Son message ne contenait pas d’autres informations sur l’avion que la police avait initialement considéré comme une « menace probable ». A en croire, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, la Federal Aviation Administration n’a pas informé la police du Capitole du survol pré-planifié, une erreur qu’elle a qualifiée de « scandaleuse et inexcusable ».

« La panique inutile causée par cette négligence apparente a été particulièrement préjudiciable aux membres, au personnel et aux travailleurs institutionnels toujours aux prises avec le traumatisme de l’attaque contre leur lieu de travail le 6 janvier« , a déclaré Pelosi dans un communiqué. « Le Congrès attend avec impatience d’examiner les résultats d’un examen approfondi après action qui déterminera précisément ce qui n’a pas fonctionné aujourd’hui et qui, à la Federal Aviation Administration, sera tenu responsable de cette erreur scandaleuse et effrayante.« , poursuit l’élue américaine.