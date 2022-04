L’ancien président Donald Trump a déclaré à une foule qu’il pesait « un peu plus » que 94kg et a expliqué comment un médecin lui avait dit de perdre du poids. « C’est assez pour me relever. Pouvez-vous croire que je pèse 208 livres (94kg) ? » a déclaré Trump, selon une vidéo partagée sur la toile ce jeudi. « Maintenant, peut-être un peu plus…Il (ndlr le Dr Oz) a même dit que j’étais dans une santé extraordinaire, ce qui m’a fait l’aimer encore plus (bien qu’il ait aussi dit que je devrais perdre quelques kilos !) », a-t-il plaisanté.

Âgé de 75 ans, Donald Trump envisage une autre candidature à la Maison Blanche. Il est plus jeune que le président Joe Biden qui aura 79 ans en novembre. Lors de son dernier examen de santé à la Maison-Blanche, Donald Trump pesait 110 kg. Il a insisté plusieurs fois sur le fait qu’il était en bon état de santé et n’hésite pas à le rappeler à chaque fois que l’occasion se présente.

Attaqué par son propre camp

Donald Trump divise l’opinion même au sein de son parti. « Je ne pense pas qu’il soit si fou que vous puissiez le mettre dans un établissement psychiatrique. Mais je pense que s’il était dans un, il ne sortira pas. », a déclaré le gouverneur du New Hampshire Chris Sununu.