L’ancien président américain Donald Trump fait la une de la presse américaine suite à une interview au cours de laquelle, il s’est emporté contre un journaliste. Durant l’entretien entre le présentateur Piers Morgan et l’ancien locataire de la Maison Blanche, l’élection présidentielle américaine de 2020 avait été évoquée. Il s’agit là d’un sujet qui a visiblement fâché le président américain, puisqu’il a traité à un moment le journaliste de « fou ». D’après les extraits de l’entretien, le milliardaire new-yorkais a estimé être quelqu’un d’honnête contrairement à son interlocuteur.

Il a qualifié le présentateur de « très malhonnête »

« Je pense que je suis un homme très honnête … beaucoup plus honnête que vous, en fait » a-t-il déclaré. Visiblement outré par ces propos, Piers Morgan a rappelé que Donald Trump a perdu l’élection de 2020 qui « était libre et équitable ». L’ancien président a par la suite répondu en déclarant que « seul un imbécile penserait cela ». Des propos qu’il a réaffirmés quand le présentateur lui a demandé s’il le pensait vraiment. Donald Trump ne s’est pas arrêté là puisqu’il a également qualifié le présentateur de « très malhonnête ». Piers Morgan a indiqué que le prédécesseur de Joe Biden l’avait traité d’ « imbécile » à six reprises au cours de l’entretien.

Notons que le milliardaire républicain a ensuite mis fin à l’interview en se levant et en demandant à l’équipe de tournage d’éteindre les caméras. Pour Rappel, ce n’est pas la première fois que Donald Trump profère des insultes en public. Au cours du mois de février dernier, il avait qualifié le Premier ministre canadien de « fou de l’extrême gauche », tout en accordant son soutien aux camionneurs qui manifestaient à Ottawa. « Le convoi de la liberté proteste pacifiquement contre les politiques dures du fou d’extrême gauche Justin Trudeau qui a détruit le Canada avec des mesures insensées contre le coronavirus » avait-il déclaré.