La viande synthétique. C’est la nouvelle proposition qui est faite par le richissime homme d’affaires américain Bill Gates pour réduire les émissions de gaz à effets de serre. Pour le co-fondateur de Microsoft, il faudra agir sur l’utilisation des engrais. Il explique que sa société Pivot Bio a produit des engrais à base de semences à même de convertir l’azote du sol en composés utiles. Ces types d’engrais ont le mérite de réduire de 20 % les émissions de méthane produites par les animaux.

« Malheureusement, ces bactéries, qui produisent du méthane dans le système digestif du bétail, sont nécessaires pour décomposer l’herbe. Je ne sais pas s’il y aura une approche naturelle. Je crains qu’il ne faille recourir aux protéines synthétiques au moins pour le bœuf. », a expliqué Bill Gates. Il fait également remarquer que l’adoption de la viande synthétique par le monde entier ne sera pas facile.

Une volonté politique

Mais l’homme d’affaire recommande fortement le changement qui serait selon lui très bénéfique pour la planète. « Je pense que tous les pays riches devraient passer au bœuf synthétique à 100 %. On peut s’habituer à la différence de goût, et on prétend que le goût sera encore meilleur avec le temps », a-t-il poursuivi. Pour Bill Gates, l’objectif ne pourra être atteint tant qu’il n’y aura pas une volonté politique pour accompagner.