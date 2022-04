Le gouvernement ira en tournée nationale dès le 5 mai prochain pour expliquer à la population les raisons profondes de la cherté de la vie au Bénin et les mesures hardies prises par l’Etat béninois pour arriver à bout de la flambée des prix sur le marché. C’est aussi une occasion pour les autorités béninoises d’aller toucher du bout des doigts les réalités de la vie chère auxquelles la population béninoise est confrontée. Reçu ce mercredi 27 avril 2022 dans l’émission « Actu matin» de la chaîne de la télévision privée Canal 3-Bénin, le Secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes (COSI-Bénin), Noël Chadaré a déclaré que la tournée d’explication du gouvernement est opportune.

La tournée d’explication est opportune en ce sens que, selon Noël Chadaré, le gouvernement va pour expliquer aux Béninois «les mesures qui ont été annoncées pour alléger, soulager les peines de la population» et ce que les 80 milliards ont servi. Le Secrétaire général de la Cosi-Bénin a laissé entendre que «ces mesures-là peinent à prendre donc il y a problème» et que les gens se posent la question de savoir «pourquoi ça ne marche pas ».

C’est pour cela que le Secrétaire général de la Cosi-Bénin croit que « le gouvernement doit pouvoir aller sur le terrain ». «Je pense que cette descente est opportune parce qu’il faut d’abord aller » et que «ce n’est pas forcément les femmes du marché qu’il faut rencontrer, c’est rencontrer tous les acteurs de la population et la mettre en contribution parce que des mesures ont été prises». « Les populations elles-mêmes doivent aussi jouer le rôle de surveillant, de négociateur» a-t-il précisé avant d’ajouter qu’«il faut qu’on aille sensibiliser au patriotisme ».

L’importance de cette tournée d’explication, selon le premier responsable de la Cosi-Bénin, est que « le gouvernement dit qu’il a subventionné les intrants agricoles mais si on ne va pas pour sensibiliser, bientôt les gens viendront encore dans notre pays acheter, ramasser tout». C’est pourquoi « il y a beaucoup de défis et il faut aller vers la population pour expliquer, pour leur demander de faire preuve de patriotisme et trouver peut -être aussi des moyens pour sanctionner ceux-là ».