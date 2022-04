Meta prépare une surprise pour ses utilisateurs de l’application de messagerie WhatsApp. Une nouvelle fonctionnalité va bientôt être disponible sur l’application de messagerie téléchargée plus de 5 milliards de fois dans la boutique d’applications d’Android, Play Store. L’annonce a été faite hier jeudi 14 Avril sur le blog du réseau social.

A travers ce nouveau billet partagé sur le blog du réseau social, Meta a partagé sa vision pour les Communautés WhatsApp. Ce qu’il faut retenir, c’est que cette mise à jour importante de l’application de messagerie WhatsApp permettra désormais aux utilisateurs non seulement de se connecter en privé avec leurs amis et leur famille, comme auparavant, mais également de participer à des groupes de discussion plus larges, appelés Communautés.

Ces groupes visent à offrir aux utilisateurs de WhatsApp des fonctionnalités plus riches pour les discussions de groupe comparativement à ce qui se faisait auparavant avec une prise en charge supplémentaire d’outils tels que le partage de fichiers, les appels de groupe pouvant aller jusqu’à 32 personnes et les réactions emoji, ainsi que des outils d’administration et des contrôles de modération, entre autres.

« Certaines structures, comme des écoles, des associations locales ou des organisations à but non lucratif, comptent désormais sur WhatsApp pour communiquer en toute sécurité et s’organiser. (…) Compte tenu des nombreux commentaires que nous avons reçus, nous pensons qu’il est possible d’en faire plus pour vous aider à gérer plus facilement les discussions au sein de ces groupes« , peut-on lire sur le blog de WhatsApp.

Des sites spécialisés ont annoncé que depuis un certain temps, WhatsApp travaille sur cette fonctionnalité. Elle est la prochaine grande mise à jour de la plate-forme WhatsApp, destinée à capitaliser sur le cryptage de bout en bout existant de l’application ainsi que sur le désir croissant des utilisateurs de rejoindre des communautés privées en dehors des grandes plates-formes sociales, comme Facebook.

« Les communautés sont privées par essence. C’est la raison pour laquelle les messages qui y sont échangés seront protégés par le chiffrement de bout en bout. Cette technologie de sécurité est aujourd’hui plus nécessaire que jamais pour garantir votre confidentialité et votre sécurité. Les groupes particulièrement soudés (écoles, congrégations religieuses ou même entreprises) souhaitent et doivent pouvoir communiquer de manière privée et sécurisée sans que quiconque ait accès au contenu de leurs messages« , précise WhatsApp sur son blog.