Les liens entre Jada Pinkett et la légende du rap de la côte ouest sont connus depuis belle lurette.Très proches l’un de l’autre, ils entretenaient une amitié forte à en croire Jada et les proches de 2Pac. Les deux se sont rencontrés à la Baltimore School for the Arts à la fin des années 80 et sont devenus très proches. Mais Jada a précédemment déclaré que les deux n’avaient jamais eu une relation amoureuse.

Après l’affaire de la gifle de Will Smith, des vidéos du couple Smith ont refait surface, embarrassant encore plus l’acteur. Cette fois-ci c’est une ancienne vidéo d’un proche de 2pac qui fait le tour de la toile. Membre du groupe Outlawz, Mutah Wassin Shabazz Beale alias Napoleon a raconté une vieille anecdote sur les deux amis et l’amoureux de Jada, Will Smith. « Il avait beaucoup d’amour pour Jada Pinkett et beaucoup de respect pour elle » dira-t-il de 2pac.

« La deuxième fois que je l’ai probablement entendu parler d’elle, c’est quand il est allé à Los Angeles. Il était très contrarié, tu vois ce que je veux dire ? Pac est sorti de la pièce et a dit : « Jada, elle m’a contacté et me dit « ne rien faire à Will Smith ». Alors Pac était bouleversé. Il était comme je ne sais pas pourquoi elle pense que j’essaierais de créer des problèmes avec Will Smith. Donc je suppose que ça l’a un peu blessé… il a été offensé quand elle lui a demandé de ne rien faire à Will Smith… de ne pas être violent envers lui. Je pense que cela l’a probablement blessé plus que tout… « Je ne me promène pas seulement en étant cet individu impulsif et violent » Je pense que cela a probablement blessé un peu ses sentiments à ce moment particulier » a déclaré le proche du regretté rappeur.