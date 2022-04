50 Cent, de son vrai nom Curtis James Jackson III, fait parler de lui une nouvelle fois. Cette fois-ci c’est l’un des membres du groupe de rap G-Unit dont il était le leader. Au cours des années 2000, le groupe faisait la pluie et le beau temps et était l’un des groupes appréciés par les fans de la musique rap. Young Buck, puisque c’est de lui qu’il s’agit, s’est laissé allé à des confidences sur le rappeur né dans le Queens, aujourd’hui producteur de plusieurs séries à succès diffusées en ligne lors du podcast « It’s Tricky With Raquel Harper ». C’est ce qu’à révélé TMZ il y a quelques heures.

Young Buck, l’ancien membre du groupe G-Unit n’a pas fait la langue de bois sur le podcast « It’s Tricky With Raquel Harper« . Sans détour, le rappeur américain a critiqué son vieux copain du groupe G-Unit citant la multitude de problèmes juridiques et d’enregistrement en cours entre eux. Young Buck a affirmé que son ancien ami 50 Cent continue d’essayer de l’empêcher de sortir de nouveaux morceaux et est allé jusqu’à dire que Curtis James Jackson III est la raison pour laquelle il a déposé son bilan. Pour Young Buck, le « G » dans G-Unit pourrait tout aussi bien signifier la cupidité… Young Buck a affirmé que 50 Cent a envoyé une lettre pour l’empêcher de faire de la musique.

Cette décision a cependant forcé Buck à trouver une autre solution. Buck a révélé qu’il avait déposé son bilan pour s’acquitter de toutes ses dettes, y compris ce que 50 Cent réclamait. Buck a même affirmé que 50 Cent l’avait même empêché de travailler sur son dernier album. Malgré leurs conflits, Young Buck a dit qu’il ne voulait pas avoir à poursuivre 50 Cent et se retrouver dans une longue bataille judiciaire, mais à la place, il préfère qu’ils aient une conversation en tête-à-tête. TMZ souligne que 50 Cent n’a pas répondu à leur tentative d’avoir sa version de l’histoire au moment où leur article a été rédigé.