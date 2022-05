Plusieurs années après le décès de la légende du rap américain Tupac Amaru Shakur connu sous le nom d’artiste de 2Pac, une autre icône du rap américain très proche du regretté artiste est sorti de son silence. Snoop Dogg puisque c’est de lui qu’il s’agit a fait des révélations dans un podcast du célèbre youtubeur Logan Paul sur la dernière fois qu’il a vu 2Pac avant que son décès ne soit déclaré. C’était à l’hôpital après la fusillade.

Calvin Cordozar Broadus, Jr. plus connu sous le nom de scène Snoop Doog, le célèbre rappeur américain devenu propriétaire du label Death Row qui a produit son premier album il y a quelques mois, s’est confié récemment sur la dernière fois qu’il a aperçu le rappeur 2Pac déclaré mort le 13 septembre 1996 à Las Vegas après avoir reçu plusieurs balles à la sortie d’un match de boxe. Snoop Dogg a raconté l’état dans lequel il y a vu 2Pac à l’hôpital après la fusillade pendant laquelle il a été blessé avant de mourrir quelques jours plus tard à l’hôpital.

Le rappeur s’est laissé aller à des confidences. Snoop Dogg s’est rappelé avoir été informé de l’hospitalisation de Pac et avoir fait le voyage pour lui rendre visite à l’hôpital. «Quand nous conduisons à Vegas pour voir Pac. Nous sommes arrivés à la maison Suge en premier, donc nous n’avons même pas vu Pac », a-t-il expliqué selon Vibe qui rapporte ses propos. « Nous avons discuter avec Suge, (…) et il nous a dit ce qui s’était passé. Il nous a dit ‘Pac va aller bien, il va s’en sortir, il s’est fait tirer dessus neuf fois avant d’aller bien« , a poursuivi le rappeur.

Snoop Doog se souvient qu’au moment où il est rentré dans l’hôpital, il s’était rendu compte que cette fois la situation était grave. « Nous avons l’impression que ça va aller jusqu’à ce que nous allions à l’hôpital et que nous voyions que ça ne va pas. Il a des tubes en lui », confie Snoop Dogg. Il était tellement boulversé qu’il s’était évanoui en voyant son ami allongé sur son lit d’hôpital. « Quand je suis entré, j’ai eu l’impression qu’il n’était même pas là et je me suis évanoui« , révèle le rappeur. Puis le rappeur a révélé les mots que la mère de 2Pac a prononcé ce jour-là à son endroit.

Afeni Shakur, la mère de 2Pac l’a d’abord pris à l’écart et lui a rappelé à quel point il était fort. Il confie que la mère du rappeur l’a rassuré que l’amour du regretté artiste pour lui était plus profond que leurs différences. « ‘Mon bébé t’aime' », a déclaré Snoop Dogg qui rapportait les propos de la mère de 2Pac. « Elle savait qu’il y avait une petite tension, mais elle savait à quel point nous nous aimions. Alors elle nous a donné un moment pour que je lui dise des choses sur combien je l’aime. Mais je savais que ce serait la dernière fois que je parlerais avec lui« , poursuit le nouveau propriétaire de Death Row. 2Pac et Snoop Dogg sont assez proches. Les deux rappeurs ont avant le décès de 2Pac collaboré sur des projets artistiques ensemble comme le single « 2 of America’s Most Wanted ».