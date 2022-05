Une histoire peu ordinaire. Aux USA, plus précisément dans l’Etat d’Indiana, un fermier du comté de Boone du nom de Andrew Wilhoite a remporté la primaire républicaine depuis sa cellule alors qu’il était accusé du meurtre de sa femme Elizabeth « Nikki » Wilhoite. Il faut préciser que le candidat républicain n’a pas encore été jugé par le tribunal et attend son procès pour être fixé sur son sort.

Aux USA, les textes électoraux sont clairs : tant qu’un individu n’est pas jugé et reconnu coupable il peut se présenter à une primaire et espérer se faire élire. C’est ce qu’a confié le responsable électoral de l’Indiana Brad King au Kokomo Tribune. « Il n’y a aucune raison légale » qui empêche M Wilhoite d’être candidat. « Dans notre système, vous êtes innocent jusqu’à ce que votre culpabilité soit prouvée« , a déclaré King qui poursuit « si une personne est reconnue coupable d’un crime, elle n’est plus éligible pour être candidate et n’est plus éligible pour occuper un poste.«

Cela a permis pour le moment en tout cas Andrew Wilhoite qui est accusé du meurtre de sa femme Elizabeth de trouver une place sur le bulletin lors des élections générales pour le Clinton Township Board prévues en Novembre. M Wilhoite a obtenu 60 voix et il fait parti des trois républicains en lice pour les trois sièges des primaires républicaines. Selon des informations rapportées par les médias, Andrew Wilhoite a été interpellé en mars dernier pour avoir tué sa femme Elizabeth « Nikki » Wilhoite, qui avait fraichement terminé une chimiothérapie pour un cancer du sein.