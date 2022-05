Depuis plusieurs semaines, la Russie est accusée de recruter des mercenaires pour soutenir son effort de guerre en Ukraine. D’abord en Syrie, les témoignages se font de plus en plus pressants en Afrique. Moscou qui concentre son offensive dans l’est de l’Ukraine aurait besoin selon les occidentaux de plus d’effectifs, le pays ne voulant pas déployer une majeure partie de son effectif en Ukraine. Ces derniers jours, des photos et des témoignages ont explosé sur la toile africaine

Des centaines d’Éthiopiens ont été aperçus pendant des jours devant l’ambassade de Russie à Addis-Abeba, en Éthiopie il y a quelques jours espérant pouvoir aller se battre en Ukraine. Cependant la Russie a nié qu’elle recrutait pour la guerre en Ukraine. Pour le pays, ces jeunes éthiopiens étaient venus apporter leur soutien à la Russie. Selon des témoignages relayés par les médias occidentaux, des documents d’identité ont été prélevés auprès des jeunes. Une version réfutée par la Russie.

L’Ukraine avait elle aussi tenté de recruter en Afrique

Au début de la crise russo-ukrainienne, Kiev avait été sermonné par le Sénégal pour avoir tenté de recruter des jeunes volontaires dans le pays. « Actuellement, les services compétents ukrainiens sont en train de travailler pour scanner chaque profil afin d’éviter les infiltrations de personnes indésirables… Pour le moment, j’ignore le niveau de rémunération, mais je pense qu’ils seront rémunérés » avait déclaré le diplomate ukrainien avant de se faire recadrer sèchement par les autorités sénégalaises.