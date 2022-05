Dans un communiqué en date du 13 mai 2022, le Directeur de l’Office de Baccalauréat (DOB), Alphonse da Silva a annoncé que chaque candidat peut «retirer sa convocation tous les jours ouvrables du mercredi 18 mai au vendredi 17 juin 2022 à la Direction départementale des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation professionnelle dont relève sa résidence». Concernant les candidats des départements de l’Atlantique et du Littoral, ils pourront, selon le DOB, se présenter «au CEG Sainte Rita en face de l’Office du Baccalauréat ». «Quant aux candidats officiels, leurs convocations seront imprimées en ligne et distribuées par leur Chef d’établissement» a-t-il précisé.

Le Directeur de l’Office de Baccalauréat a affirmé que «les candidats libres au Baccalauréat 2022 peuvent consulter à l’aide de leurs identifiants de connexion leur numéro de table et centre de composition sur le lien inscription.bac.bj». Il a fait savoir que les épreuves pratiques du Baccalauréat se dérouleront «à partir du lundi 30 mai 2022 pour les séries F1, F2 et F3» et «à partir du jeudi 02 juin 2022 pour les séries E, G1 et la filière Eau et Assainissement» et « le vendredi 03 juin 2022 pour la série F4».

Le DOB a donc prié tous les candidats «de vérifier leur centre de composition des épreuves pratiques sur leur convocation». « Tous les candidats devront vérifier les informations (nom, prénoms, date et lieu de naissance) figurant sur leurs convocations, afin de faire les formalités de correction au cas où elles comporteraient des erreurs avant le démarrage des phases écrites» a-t-il laissé entendre.