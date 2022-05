Lionel Messi a accordé une interview à ‘TyC Sports’ dans laquelle, , il a passé en revue leur situation actuelle et ce qui s’est passé cette saison avec son club, le Paris Saint-Germain, qui a été éliminé de la Ligue des champions par le Real Madrid. Il a aussi abordé le cas de Karim Benzema, un de ses rivaux au Real. Comme pour beaucoup de supporters et d’observateurs, Karim Benzema est clairement le favori pour le ballon d’or.

« Je pense qu’il n’y a pas de doutes, c’est évident que Benzema a fait une saison spectaculaire et il a gagné la Ligue des Champions, étant très important dans tous les matchs des huitièmes jusqu’à la finale. Je crois que cette année, il n’y a pas de doutes » a déclaré Lionel Messi. Pour rappel, Lionel Messi a remporté son 7ème ballon d’or l’année dernière et avait créé la polémique. Messi a remporté le sacre tant attendu provoquant la colère de ses détracteurs mais aussi des soutiens de Cristiano Ronaldo et de Karim Benzema. Pour beaucoup d’internautes, l’absence de Benzema sur le podium final est scandaleux, l’absence de Cristiano Ronaldo du top 5 n’a pas non plus été compris par les férus du ballon rond.

Cette année Karim Benzema semble clairement être le nouveau favori. L’adoubement de Messi vient ainsi le confirmer. Sauf surprise de dernière minute, Lionel Messi ne devrait pas, une nouvelle fois remporter le prix. L’année dernière son sacre avait créé une tension avec l’autre favori, Robert Lewandowski. Les mots gentils de Messi n’avaient pas réussi à calmer le joueur qui a avait réclamé « un message honnête plutôt que des paroles vides ».