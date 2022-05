Certains attendaient l’issue de la finale de la Ligue des champions pour définitivement trancher, mais pour d’autres, le choix était très clair comme l’eau de roche. Entre Sadio Mané et Karim Benzema qui est réellement le grandissime favori pour le ballon d’or France Football ? Le français a gagné cette saison la Ligue des Nations avec les Bleus. Il est également champion d’Espagne, mais surtout champion d’Europe, après la victoire du Real Madrid devant Liverpool de Sadio Mané qui a aussi accompli une saison exceptionnelle avec 29 buts marqués toutes compétitions confondues.

« Quelle place prend le champion d’Afrique sur les choix ? »

Il est également vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2021 avec le Sénégal et deuxième de Premier league, le championnat anglais. Pour l’entraîneur de Sadio Mané en équipe nationale, le joueur mérite ce ballon d’or . Aliou Cissé pense l’attaquant a beaucoup donné durant tant d’années pour Liverpool et l’équipe du Sénégal.

« Le ballon d’or bien sûr qu’on y pense. Durant 7 ans, dans tout ce qu’il a fait à Liverpool , l’ensemble de ce qu’il a fait avec l’équipe du Sénégal, il ne faut pas le minimiser. Par moment, j’ai envie de savoir quelle place prend le champion d’Afrique sur les choix, parce que quand même, le garçon, il l’a gagné. Il est allé en finale de la League des champions. Nous espérons que ça pèsera et que ce choix-là soit le choix de Sadio Mané » a déclaré Aliou Cissé. Le Ballon d’or 2022 sera remis le 17 octobre prochain. On a donc le temps pour connaître l’heureux vainqueur qui succèdera à l’argentin Lionel Messi.