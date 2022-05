Trois (03) élèves en classe de 3ème dans un collège dans la commune de Djakotomey, département du Couffo ont été placés en garde à vue par la police républicaine de la localité pour avoir violé collectivement l’une de leurs camarades filles âgée de 16 ans. Selon Frissons radio, les trois (03) élèves dont l’âge est compris entre 16 ans et 18 ans ont fait administrer une substance à l’adolescente avant de commettre leur forfait.

Les Forces de l’ordre ont, dans la foulée, procédé à l’arrestation des mis en cause suite aux plaintes déposées par les parents de la jeune fille. La jeune adolescente a été immédiatement conduite à l’hôpital pour faire les examens appropriés et recevoir des soins adaptés. Il faut signaler que les trois (3) élèves qui ont commis cet ignoble acte sur cette adolescente ont été placés en garde à vue et sont en train d’être auditionnés par la police.

Ils doivent expliquer aux agents de police de la localité ce qui les a poussés à violer la mineure. Les présumés violeurs seront, dans les jours à venir, présentés au Procureur de la République qui décidera de leur sort. C’est donc à l’issue de leur audition devant le Procureur de la République que la date de leur procès sera connue.