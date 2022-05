Le Bénin ne dirigera pas le Secrétariat général du Conseil Africain et Malgache de l’Enseignement Supérieur (CAMES). En tout cas, pas cette année. Sa candidate, Christine Houinsavi a été battue par l’ivoirien Souleymane Konaté. L’universitaire a été élu hier vendredi 27 mai lors de la 39ème session du Conseil des ministres de l’institution qui se déroulait à Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo. Le moins qu’on puisse dire c’est que la candidate du Bénin n’est pas contente de son échec.

« Le Cames : Tout ça pour ça ? »

Dans une publication sur sa page Facebook, elle s’est attaquée au mode de désignation du Secrétaire général du Cames. « Le Cames : Tout ça pour ça ? Il vaudra mieux juste établir un ordre d’accession des pays à la tête de l’institution et laisser les procédures tendant à faire croire à une quelconque quête d’excellence ! Nous y économiserons en temps et en énergie ! » a-t-elle écrit, laissant ainsi éclater son amertume. L’ancienne ministre de Boni Yayi est persuadée d’avoir donné le meilleur de ce qui est requis.

« Réjouissons-nous d’avoir été imbattable sur le chemin du mérite, de la qualité et de l’excellence » a-t-elle conclu, non sans remercier le président de la République, la vice-présidente, le gouvernement, le président de la Cour constitutionnelle et son ministère de tutelle qui ont été présents à ses côtés. Il faut dire que le nouveau Sg du Cames est professeur titulaire en écologie. Souleymane Konaté occupait le poste de directeur général de la recherche et de l’innovation au ministère ivoirien de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique avant son élection.