Le président du Conseil national des cultes endogènes du Bénin (Conaceb) David Koffi Aza entre en politique. En effet, le prêtre du Fâ, a adhéré hier lundi 09 mai au Mouvement des Elites engagées pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin). « Je rentre désormais en politique. Je déclare désormais mon appartenance à ce parti politique (Moele-Bénin) qui répond à mes ambitions, mes aspirations profondes, et regroupe de nombreuses valeurs sociales, éducatives, et culturelles pour lesquelles j’ai lutté toute ma vie. Désormais retrouvez- moi aux côtés de Jacques Ayadji pour mener les combats légitimes » a déclaré M Aza lors de la cérémonie consacrant son adhésion à la formation politique.

Il ne quitte pas sa mission « citoyenne endogène »

Bienvenu MESSE, le coordonnateur communal du Moele-Bénin à Abomey-Calavi, a félicité le nouvel adhérent pour « son courage, son analyse et sa détermination à opérer le meilleur des choix pour une bataille réfléchie et gagnée ». David Koffi Aza, pense d’ailleurs que son choix d’entrée en politique est mû par la volonté « d’apporter un plus à notre pays » comme tous « nos héros, nos guerriers et amazones ». Il dit être persuadé que les réflexions l’ayant conduit à « franchir le pas » sont fondées sur la raison, la maturité et l’évidence d’une destination militante plus rassurante.

« Après avoir servi à la base les populations grâce à nos riches réalités endogènes, je veux servir autrement » a-t-il poursuivi. L’homme précise toutefois qu’il ne quittait pas sa mission « citoyenne endogène ». « Je (veux) plutôt me mettre davantage au service de nous-mêmes et porter nos aspirations profondes et légitimes » assure le président du Conseil national des cultes endogènes du Bénin.