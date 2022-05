Dans une récente interview accordée au journal Le Matinal, le Directeur général de l’Agence nationale de protection sociale (Anps) a parlé des affections prises en charge par le projet Assurance pour le renforcement du capital humain(Arch). Tout d’abord, Venant Quenum informe que le projet Arch offre un panier de soins qui couvre « 75% des affections les plus courantes« touchant le plus grand nombre. La maladie la plus courante prise en charge est le paludisme. Mais il y a aussi les fractures de bras, des pieds, l’appendicite et la césarienne.

« Quand vous avez l’appendicite, vous serez opéré… »

« La maladie la plus courante chez nous, c’est le paludisme qui touche près de 40% de la population au moins, et c’est pris en charge. Mais quand vous avez une fracture des bras, des pieds, quand vous avez l’appendicite, vous serez opéré, quand vous avez une césarienne à faire, vous faites la césarienne gratuite, quand vous devez accoucher, même par voie normale, vous avez une prise en charge complète dans le cadre du panier Arch » informe Venant Quenum. Outre ces affections, il y a aussi les infections digestives, la diarrhée, les maladies de peau, le traumatisme crânien etc.

C’est en somme « de lourdes affections qui sont intégrées dans le panier de soins de Arch » selon le Directeur général de l’Agence nationale de protection sociale (Anps). Actuellement, 21 communes bénéficient de ce projet. « Nous avons mis en place un mécanisme progressif où nous contractualisons avec des centres de santé par zone sanitaire. On avait commencé par sept communes pilotes. Nous sommes aujourd’hui à 21 communes pilotes et dans ces communes, tous les centres de santé publics et confessionnels, ont été conventionnés par l’Agence pour prester pour le compte de nos bénéficiaires » explique le Dg Quenum.