« C’est avec l’aide de chacun d’entre vous que je serai le président de tous, et pour tous… ». Ainsi s’exprimait Eustache Kotingan après sa réélection à la tête du Conseil national du patronat du Bénin (Cnp-Bénin), le mercredi 25 mai dernier. C’était à l’occasion d’une Assemblée générale élective qui s’est déroulée au Novotel de Cotonou. Une quarantaine de délégués ont pris part à cette AG. Eustache Kotingan qui était seul candidat au poste de président a été réélu sans coup férir 6ème président du CNP-Bénin pour un mandat de 5 ans.

« J’entends relever le défi de la présidence dans un esprit de service,…»

Il promet de mettre ce quinquennat à profit pour faire du secteur privé un secteur organisé autour du développement durable et de la promotion de la paix. Il compte aussi renforcer le rôle du secteur privé dans le développement économique et social du pays et accorder à la jeunesse toute l’attention qu’elle mérite dans le milieu des affaires. Comme il l’a dit, le président réélu compte sur le soutien de tous les chefs d’entreprises pour mener à bien sa mission. « J’entends relever le défi de la présidence dans un esprit de service, de passion et de détermination. Je vous invite à construire le patronat revitalisé et à œuvrer ensemble à une renaissance » a-t-il convié.

Le nouveau bureau du Cnp est constitué de 10 membres. Eustache Kotingan a pour premier vice-président Régis Facia, 2ème vice-président Lazare Noulekou, 3ème vice-président Uche Ofodilé. Le poste de Secrétaire général est occupé par Francine Aissi Houangni. Son adjoint s’appelle Clovis Agossou. Le trésorier général n’est autre que Max Fabrice Agbota Gbètoho. Justin Azodogbéhou est son adjoint. Nicolas Adagbé est le conseiller spécial du président. Son conseiller à la santé s’appelle Dr Philippe Johnson.