Ils sont tous deux des partis d’opposition. L’un veut « Restaurer l’espoir », l’autre la Confiance. Seulement, leur appartenance au même bord politique ne les met pas tout à fait sur la même longueur d’onde, surtout en ce qui concerne la participation aux prochaines élections législatives. Restaurer la Confiance (RLC) veut y aller mais Restaurer l’Espoir s’y oppose. Invité la semaine dernière sur la Web Tv Tempo Tv, Iréné Agossa, le patron du parti Rlc a laissé entendre qu’il envisageait prendre langue avec Candide Azannai pour parler du sujet.

« Nous, nous avons pensé aller discuter avec lui et lui parler de l’autre logique »

« Je respecte très souvent le président Azannai Candide pour sa cohérence dans les idées. Il n’a pas participé aux (législatives de 2019 et la Présidentielle de 2021). Il est resté dans sa logique. C’est tout au moins cohérent. Moi, je respecte sa conviction, ce qu’il soutient. Nous, nous avons pensé aller discuter avec lui et lui parler de l’autre logique » a déclaré Iréné Agossa. L’autre logique, n’est rien d’autre que la participation au scrutin de janvier 2023. Le président de Restaurer la Confiance pense qu’il faut que son parti aille lui demander s’il faut toujours conditionner la participation aux élections législatives à la libération des prisonniers politiques, le retour des exilés…, abandonnant de ce fait, les populations et les institutions à leur sort actuel. Il rappelle que la position de M Azannai est tout à fait respectable et obéit à une logique politique.

« Nous nous nous avons dit, il faut inverser les rapports de forces »

« C’est mieux que la position de mes amis Les Démocrates qui viennent créer une confusion sans reconnaitre leurs responsabilités dans ce qui s’est passé » tacle Iréné Agossa. Pour lui, M Azannai se dit que les « gens nous ont suivi, et sont en difficulté, il faut (donc) parler de ça d’abord ». « Nous nous nous avons dit, il faut inverser les rapports de forces pour obliger le pouvoir à parler de ça avec lui » explique le président du parti Restaurer la Confiance. Il pense que si son parti prend langue avec celui de Candide Azannai, il s’entendront mieux que « ceux qui jouent à l’hypocrisie ».