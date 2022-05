Le médiateur de la République poursuit ses concertations avec les partis politiques à Grand Popo dans le département du Mono. Ce mardi 03 mai, il a échangé avec une délégation du Bloc Républicain conduite par le député Nassirou Arifari Bako. Au sortir des discussions, le parlementaire s’est confié au micro de Reporter Bénin Monde. Il a fait brièvement le point des échanges. En ce qui concerne l’organisation des prochaines élections législatives, le député a exprimé la position du BR.

« Que les uns et les autres fassent en sorte que nous puissions réaliser l’inclusivité »

« Nous souhaitons et nous travaillerons pour que les élections soient les plus inclusives que possible. Le Bénin est un et indivisible. Tous ses fils qui remplissent les conditions pour participer à des échéances électorales ont le droit d’être candidat. De ce point de vue, nous souhaitons que les uns et les autres fassent en sorte que nous puissions réaliser l’inclusivité » a déclaré le parlementaire. C’est selon lui, un effort collectif, tant de la mouvance que de l’opposition. Cependant, on ne saurait obliger des partis à participer au scrutin. Dans le même temps, on ne peut exclure ceux qui veulent y participer, assure l’ancien ministre des affaires étrangères.

Pourvu qu’elles soient réalistes

Sur des questions de type opérationnel, comme l’obtention du quitus fiscal par exemple, il est possible de parvenir à des règlements, estime le député. Il rappelle qu’il y a déjà eu des allègements dans le cadre des élections communales et il est donc possible de les envisager pour les législatives à venir. Le parlementaire a par ailleurs évoqué les échanges autour du « seuil électoral, de l’élaboration de la Lei ou encore des cautions (pour les législatives) », Il assure que son parti le BR n’est fermé à aucune des propositions pourvu qu’elles soient réalistes.

L’homme politique rappelle cependant que tout ce qui a été fait en rapport avec le code électoral découle d’un certain processus qui a commencé depuis le séminaire sur la réforme du système partisan. Il y a eu ensuite des réajustements après le dialogue politique national. Ces éléments de consensus ont déjà été entérinés par l’Assemblée nationale, croit savoir Nassirou Arifari Bako. Le BR est quand même ouvert à la discussion.