La Société béninoise d’énergie électrique (SBEE) est la principale structure qui assure la fourniture de l’électricité et l’électrification en milieu urbain au Bénin. Avec près de mille entreprises industrielles et 730 mille ménages, les actions de la société concourent à assurer à ses clients, à la population béninoise, un accès à une énergie à coût abordable, une énergie durable et fiables. Reçu dans l’émission «90 minutes pour convaincre» de Radio Bénin de ce dimanche 08 mai 2022, le Directeur général par intérim de la SBEE par ailleurs directeur administratif et financier, Francis Pérani a déclaré que « les perturbations notées parfois sur le réseau n’échangent rien » les objectifs fixés par la société et que « les interruptions de courant électrique enregistrées au niveau de la basse tension sont dues à divers facteurs ».

Le Directeur général par intérim de la SBEE a affirmé que les clients de la société sont une priorité et que «ce n’est pas que c’est du marketing ». Francis Pérani a rassuré les Béninois qu’ «il n’y a pas problème d’offres, il n’y a pas problème de demande » et que «ça se passe au milieu dans les réseaux». Il a fait savoir que les coupures du courant électrique se situent à trois niveaux. D’abord, ces coupures de courant électrique, à l’en croire, sont dues à des pannes liées à des actes de vandalisme, de vol de câbles.

«Vous allez croire que c’est une coupure, un délestage mais c’est une personne qui est partie voler un de nos câbles ou encore des camionneurs indélicats qui viennent cogner des poteaux électriques et cela engendre des pannes» a-t-il précisé. Ensuite, le Directeur général par intérim de la Sbee a affirmé que la société de fourniture d’électrique procède à des moments donnés à des coupures volontaires de l’électricité pour faire de la «maintenance», ceci «pour la bonne cause». Et enfin, les perturbations enregistrées dans la fourniture de l’électricité depuis un certain temps sont dues aussi aux intempéries.

Concernant les plaintes des Béninois par rapport à la durée des coupures de l’électricité, il a dit qu’il comprend que « les clients se plaignent» et que « c’est normal» avant d’expliquer que le temps qui s’écoule entre la rupture et le rétablissement de l’énergie électrique est fonction du problème. «Parfois c’est rapide, parfois c’est plus long. Tout dépend de la nature de la panne » a-t-il signalé