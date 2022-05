Au Bénin, l’économie se porte visiblement bien. En effet, selon les chiffres du rapport d’exécution au 31 décembre du budget de l’Etat gestion 2021, les recettes budgétaires brutes étaient de 1440,928 milliards de Fcfa l’année dernière soit une hausse de 116,239 milliards de Fcfa. Ce qui correspond à une augmentation de 8,8% par rapport aux réalisations de fin décembre 2020 qui s’établissaient à 1324, 688 milliards de Fcfa. Cette hausse des recettes publiques en 2021, est au-delà des attentes, puisque le gouvernement s’attendait à mobiliser 1420,128 milliards de Fcfa de recettes.

Une performance en lien avec « les effets positifs des réformes exécutées »

Selon le rapport, cette performance est en lien avec les effets positifs des réformes exécutées en matière de modernisation du système de collecte des revenus, la stabilité du cadre macroéconomique du pays dont la résilience face aux chocs est de plus en plus renforcée et la qualité du management au niveau des administrations financières. Quant aux dépenses budgétaires, elles s’établissent en engagement à 1 892 807,4 millions de Fcfa. Elles sont en progression de 231 496,1 millions de Fcfa par rapport au montant engagé à fin décembre 2020.

Le solde global des opérations budgétaires à la fin 2021 est déficitaire

En somme, ces dépenses exécutées à fin décembre 2021, sont moins que les prévisions faites qui sont de 2 056 198, 0 millions de Fcfa. Le solde global des opérations budgétaires à la fin de l’année dernière ressort déficitaire à 404.415,1 millions de Fcfa, base ordonnancement, contre 297 621,7 millions de Fcfa en 2020. Cette hausse du déficit est en lien avec l’accélération des livrables sur les chantiers d’investissement ainsi que des dépenses financées à partir des ressources des Droits de Tirages Spéciaux du Fonds Monétaire International, indique le rapport.