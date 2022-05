Le Haut Conseil des rois du Bénin, dans une déclaration rendue publique tout récemment, interdit aux rois de s’afficher publiquement lors des manifestations politiques. La raison fondamentale de cette décision selon le Secrétaire général du Haut Conseil des Rois du Bénin, Gangoro Souambou reçu ce mercredi 11 mai 2022 sur Frissons Radio, «c’est pour leur permettre de conserver toute leur honorabilité». Il a déclaré que «ceux qui ne se conformeront pas à la décision risquent d’être exclus de l’organisation des Rois du Bénin ». Pour lui, «les rois ne doivent pas participer par exemple à un meeting politique».

Sa Majesté Gangoro Souambou a martelé que «si c’est politique, on ne veut plus voir des rois au premier plan ou bien devant les politiciens en train de parler ». Il a fait savoir que cela ne les «ne honore pas du tout». Pour le Secrétaire général du Haut Conseil des Rois du Bénin, « tous les fils politiciens sont nos fils donc publiquement nous n’avons pas un choix à faire». Il a affirmé que c’est les politiciens qui « sont habileté à venir» les voir dans leurs palais respectifs.

«Nous sommes apolitiques donc nous sommes là pour la paix » a-t-il tenu à préciser avant d’ajouter que «normalement, quand il y a problème, on devrait recourir aux rois en tant que sages» et qu’ils sont «les meilleurs médiateurs». Sa Majesté Gangoro Souambou a laissé entendre que les rois qui «ne veulent pas respecter la ligne du groupe», on doit les soustraire du groupe et il a poursuivi que si ces derniers sont au niveau de leur structure, on peut prendre la décision de les suspendre de la corporation «du Haut conseil des rois du Bénin parce qu’il faut respecter la ligne du groupe».