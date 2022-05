Le Directeur général de l’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE) était le dimanche 22 mai dernier sur l’émission l’Entretien du Dimanche de la chaîne de télévision privée Eden Tv. Urbain Amègbédji a été amené à se prononcer sur les propos du responsable au plus haut niveau du pays à propos de l’emploi. En effet, ce dernier disait qu’il préférait 1000 emplois précaires que zéro emplois stables. Le Dg de l’Anpe assure que la « politique de l’emploi vise à promouvoir l’emploi décent, mais pour « en arriver à l’emploi décent on peut passer par l’emploi précaire ».

Pour transformer les emplois précaires en « emplois pérennes et décents »

Dans toute économie, on retrouve l’emploi décent et l’emploi précaire. C’est le développement de l’économie qui crée lui-même le niveau d’emploi décent et d’emploi précaire, croit savoir Urbain Amègbédji. « Plus une économie a de l’emploi précaire, c’est qu’elle se développe, parce que ces emplois précaires vont passer par un certain nombre de phases pour devenir des emplois décents » se persuade le Dg de l’Anpe.

En somme, quand il y a « beaucoup d’emplois précaires dans un pays» , cela traduit un dynamisme de l’activité économique. Il revient donc à l’Etat et aux différents acteurs de s’organiser pour accompagner ces entreprises pour qu’elles se « solidifient », et transforment les emplois précaires en « emplois pérennes et décents » explique Urbain Amègbédji.