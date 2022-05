Dans une longue interview accordée au journal l’Evènement Précis, le Vice-président du Parti Les Démocrates Alassane Tigri a évoqué la situation des opposants Joël Aïvo et Reckya Madougou condamné respectivement à 10 ans et 20 ans de prison. Il indique que son parti continue de réclamer leur libération. « Notre parti à travers les médias, n’a eu de cesse de dénoncer ces procès et de réclamer la libération de ces deux camarades. Ils sont dans nos cœurs et nous savons que notre peuple les a adoptés comme prisonniers politiques » a déclaré M Tigri.

L’ancien ministre de Boni Yayi assure que sa formation politique n’aura de cesse de réclamer leur libération et celle de tous les autres « détenus politiques ». « Nous n’aurons de cesse de voir ces camarades libres et nous pouvons affirmer sans risque de nous tromper que leur maintien en détention signifierait toujours que la démocratie est en souffrance dans notre pays » a laissé entendre Alassane Tigri. Pour rappel, Joël Aïvo avait été condamné à 10 ans de prison le mardi 07 décembre 2021, pour blanchiment de capitaux et complot contre l’autorité de l’Etat.

Joël Aïvo est le président du Front pour la Restauration de la Démocratie (FRD), un mouvement politique d’opposition au régime de Patrice Talon. Il avait voulu prendre part aux élections présidentielles de 2021 mais sa candidature avait été rejetée faute de parrainages. Il en est de même pour Réckya Madougou qui était le porte flambeau du parti Les Démocrates. Elle a également été condamnée le samedi 11 décembre 2021, à 20 ans de prison pour terrorisme.