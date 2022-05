14 athlètes béninois ont pris part du 19 au 21 mai 2022 à Cape Coast au Ghana aux championnats ouest-africains d’athlétisme U18 et U20. Au terme de la compétition, les représentants béninois ont fortement brillé lors de l’édition 2022 des championnats ouest-africains d’athlétisme. Ils ont fini cette compétition avec 17 médailles dont 1 en Or, 6 en argent et 11 en bronze. Une bonne participation pour des jeunes athlètes qui goûtent aux réalités sportives de haut niveau pour la première fois.

Reçu sur Radio Bénin ce dimanche 22 mai 2022, le Président de la Fédération béninoise d’athlétisme (Fba),Viérin Dégon a exprimé toute sa joie face aux performances réalisées par ces 14 athlètes béninois et s’est ensuite projeté d’ailleurs sur l’avenir de ses jeunes. Le Président de la Fédération béninoise d’athlétisme a déclaré que la plupart de ces 14 athlètes béninois ont «deux ans de pratique d’athlétisme ». «Nous pouvons dire que si nous continuons comme ça, nous aurons d’ici quelque temps de belles performances au niveau de nos athlètes jeunes» a –t-il fait savoir.

Pour Viérin Dégon, les jeunes athlètes obligent la Fédération à se bousculer «pour trouver les moyens nécessaires pour leur préparation dans l’avenir». C’est pour cela qu’il a pris l’engagement que les membres du comité exécutif de la Fédération béninoise d’athlétisme ne vont pas «baisser les doigts» et vont continuer comme ils sont «en train de faire». Il n’a pas manqué d’affirmer qu’un «autre camp d’entrainement» sera ouvert pour «un autre groupe d’athlètes de jeunes qui se préparent aussi pour l’avenir». Il faut signaler que ce sont dix (10) pays qui ont participé à ces Championnats ouest-africains d’athlétisme U18 et U20.