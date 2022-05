Depuis le mercredi 11 mai 2022, le gouvernement du Bénin a mis en place une Commission composée de quinze (15) personnalités ayant des connaissances et des compétences en histoire, géographie, socio-anthropologie, droit et sur le sujet proprement dit qui va rédiger l’avant-projet de loi portant composition, attributions, organisation et fonctionnement de la chefferie traditionnelle et élaborer des avant-projets de textes d’application de la loi. La décision de la mise en place de cette Commission a été prise en conseil des ministres du mercredi 11 mai 2022.

Pour matérialiser donc la décision du conseil des ministres du mercredi 11 mai 2022 , le Président de la République du Bénin, Patrice Talon a échangé, dans la matinée de ce vendredi 27 mai 2022 au Palais de la Marina de Cotonou, avec les membres de la commission d’experts chargée des travaux préalables à l’établissement d’un régime juridique de la chefferie traditionnelle. Des discussions entre les deux parties, on retient que le Chef de l’Etat confie à cette commission d’experts la rédaction d’un avant-projet qui va renforcer la cohésion sociale au Bénin.

Selon les propos rapportés par Radio Bénin, le Président Patrice Talon a demandé aux membres de la commission d’experts de fouiller, rechercher et trouver « toutes les données de notre histoire en cette matière, les royaumes qui ont existé sur le territoire du Bénin, les données les plus détaillées de l’organisation fonctionnelle, politique et administrative, ce qui existe comme données écrites mais trouvez également toute la tradition orale de ce qui n’a pas pu être transcrit de manière formelle».

Les membres de la commission promettent un engagement total et un travail efficient qui va permettre de corriger le tir. Bienvenue Akoha, président de la Commission a déclaré que «c’est une mission exaltante» dont les personnes qui composent cette commission mesurent « la portée» aussi bien la Nation que le Président Patrice Talon qu’ils ne seront pas «déçus des résultats» de leurs travaux. Quant à Léon Bio Bigou, membre de cette commission d’experts, «ce travail que vous nous demandez, nous parlons de l’indépendance de l’Afrique, de l’autonomie de l’Afrique, de nous –mêmes mais quelle autonomie on peut avoir en dehors de nos réalités».

Malgré l’engagement des membres de cette commission, le Président Patrice Talon espère un travail qui respecte les dispositions de la Constitution du Bénin. «Maintenant , il nous revient de rédiger les textes de loi et des règlements qui vont définitivement asseoir l’organisation, les prérogatives et le mode de fonctionnement de cette chefferie traditionnelle de manière compatible avec la Constitution, les lois qui nous régissent» a fait savoir le Chef de l’Etat.