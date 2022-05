Au Bénin, le gouvernement entame une tournée dans les communes du pays dès le 12 mai prochain. Elle a pour but d’expliquer aux populations les raisons de la cherté de la vie et indiquer les mesures prises par l’exécutif pour y faire face. Les ministres seront donc déployés dans les collectivités locales du Bénin dès le 12 mai prochain. En prélude à cette tournée, les membres du gouvernement ont rencontré le vendredi 06 et samedi 07 mai 2022, les préfets et les maires dans plusieurs départements du pays.

Prévoir la logistique nécessaire dans le cadre de cette activité

Ils ont parlé des dispositions pratiques à prendre pour faciliter cette tournée. Les ministres ont notamment demandé aux maires de mobiliser les populations tout en prévoyant la logistique nécessaire dans le cadre de cette activité. Dans le Littoral, c’est le secrétaire général de la présidence Pascal Iréné Koupaki qui a échangé avec les maires le vendredi dernier au Palais de la Marina. Les ministres Sévérin Quenum, Romuald Wadagni, Aurélien Agbénonci et Oswald Homéky étaient dans les départements du Mono et du Couffo pour le même exercice.

Le quotidien La Nation, nous apprend que c’est Pascal Iréné Koupaki qui va conduire la délégation gouvernementale dans les départements de l’Atlantique et du Littoral dès le 12 mai prochain. Dans l’Atlantique, c’est la commune d’Abomey-Calavi qui sera premièrement visitée par la délégation. Il y aura ensuite Sô-Ava, Toffo, Allada, Ouidah, Tori et Zè.