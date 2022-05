Plusieurs mois se sont écoulés depuis le décès du patient David Bennett, qui avait reçu une greffe du cœur d’un porc génétiquement modifié. L’homme qui était mort à l’âge de 57 ans, avait reçu l’organe le 07 janvier 2022 après avoir été Jugé inéligible à une greffe de cœur humain. Cependant, même si l’opération s’est déroulée avec succès, le quinquagénaire est décédé le 08 mars, soit deux mois plus tard. Toujours dans ce cas les scientifiques ont découvert un virus porcin dans le corps du défunt.

Il est possible que le virus ait joué un rôle dans la mort du patient

La découverte a été faite par le Dr Bartley Griffith, professeur de chirurgie à la faculté de médecine de l’Université du Maryland. Aussi, est-il le chirurgien qui avait effectué la transplantation. Dans une interview accordée au média américain New York Times, il a fait savoir qu’il est possible que le virus ait joué un rôle dans la mort de David Bennett et ait agi dans son corps à travers le porc. Toutefois, le médecin a indiqué que rien n’indiquait que le corps avait rejeté le cœur ou que le virus avait entraîné une infection. Notons que le cœur de l’animal avait fait l’objet de plusieurs études avant que la greffe n’ait lieu.

Un coup dur pour l’équipe de médecins

Les experts ont cependant indiqué que les tests réalisés ne peuvent détecter que les versions actives du virus et non celles latentes, qui sont indétectables. Pour rappel, le décès de David Bennett avait été un coup dur pour l’équipe de médecins qui s’étaient occupés de lui. En effet, après la transplantation l’homme était devenu la première personne à avoir un cœur de porc. Après l’annonce de la mort du patient, le Dr Griffith avait confié dans une interview accordée au média britannique BBC que David Bennett « s’est révélé être un patient brave et noble qui s’est battu jusqu’à la fin ».