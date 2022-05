Les Secrétaires exécutifs (SE) des mairies sont presque tous à leur poste respectif depuis quelques semaines. Ces Secrétaires exécutifs des mairies sont déjà au charbon dans les 77 communes du Bénin. «C’est une première» que salue le maire de Matéri, Robert Wimbo Kassa, reçu sur Radio Bénin ce lundi 09 mai 2022. Il se dit heureux de la mise à disposition de ses «cadres qualifiés dont souffraient la majorité des communes ». Il a déclaré que «les communes ordinaires les plus enclavées ont un problème de ressources humaines».

L’édile de la commune de Matéri a affirmé que «pour être chef service, si vous prenez l’organigramme, il faut être un cadre A1». Il a fait savoir que «lors des audits FADEC», les communes enclavées du Bénin sont les plus «pénalisées». Or, selon lui, «pour avoir un chef service de rang cadre A1, il faut recruter ». Le maire Robert Wimbo Kassa a précisé que «si vous devez recruter c’est sur fonds propre, leur salaire c’est minimum 150 mille» francs cfa. Dans le cas où il est impossible de recruter un cadre A1, les maires de ces communes enclavées sont contraints de «recourir aux agents permanents de l’Etat ou agents contractuels pour nommer ces derniers à ces différents postes».

Selon Robert Wimbo Kassa c’est donc «une inégalité technique qui vient d’être corrigée ». Il en appelle à la synergie d’action entre les Secrétaires exécutifs et les maires, gage du décollage des communes. Il a martelé que cela «y va de l’intérêt de chacun des maires à faire confiance à son Secrétaire exécutif et les Chefs services qui l’accompagnent ». Il a laissé entendre que«le maire continue par inciter la population à la production, à la contribution et la mise en œuvre, c’est le maire qui ira faire la reddition de compte et expliquer à la population» pour dire «voilà vos efforts, ce que ça a apporté». Pour lui, «les maires seront relaxes et doivent travailler ardemment pour renforcer leur commune».