Au Bénin, les coupures d’électricité ont été récurrentes ces derniers jours. Une situation qui a causé des désagréments à bon nombre de citoyens, mais le problème est désormais réglé si on ajoute foi à un récent communiqué de la Société béninoise d’énergie électrique (SBEE). « Chers clients, suite à l’effacement de notre fournisseur du Nigéria TCN, la fourniture de l’énergie électrique a connu des perturbations sur l’ensemble du territoire national. Grâce à la mobilisation des ressources à disposition, une réalimentation progressive a été faite. C’est avec grande satisfaction que nous vous informons que la situation est stable depuis quelques heures et que toute notre clientèle peut à nouveau jouir de l’énergie électrique » renseigne le communiqué.

Excuses et remerciements

La Société béninoise d’énergie électrique a par la suite présenté ses excuses à sa clientèle, tout en les remerciant pour leur patience. TCN est l’acronyme de Transmission Company of Nigeria. Cette société nigériane est chargée de l’acheminement de l’énergie des sociétés de production d’électricité vers les sociétés de diffusion. TCN est présent dans 36 États du Nigéria et le Territoire de la capitale fédérale Abuja. Elle a aussi trois autres lignes qui alimentent le West African Power Pool (WAPP).

Le WAPP est une institution spécialisée de la CEDEAO chargée dans un premier temps d’intégrer les réseaux électriques des 14 pays membres (tous les pays de la CEDEAO à l’exception du Cap Vert) et dans un second temps de gérer le marché unifié régional ainsi créé. Ces deux missions (le volet technique et le volet économique) sont très importantes pour assurer un approvisionnement en énergie électrique régulier, fiable et à des coûts compétitifs. Les avantages que présente ce système sont nombreux.