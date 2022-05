Cela fait plus de deux ans maintenant que le coronavirus frappe le monde entier. Plusieurs millions de personnes ont malheureusement perdu la vie depuis que les premiers cas ont été détectés en 2019. Mais en Corée du Nord, il y a seulement quelques jours que le premier cas en été détecté. Et le pays a confirmé dans la journée d’hier un premier mort et une propagation nationale. Depuis quelques heures, les médias annoncent qu’il y a 21 nouveaux décès dus au Covid-19 dans le pays qui est désormais confiné.

Le coronavirus frappe durement la Corée du Nord. Alors qu’il y a seulement quelques jours que le premier cas de coronavirus a été découvert, le bilan des personnes décédées s’alourdit plutôt rapidement. 21 nouvelles personnes sont décédées dans le pays après avoir contracté le virus qui a endeuillé de nombreuses familles depuis un peu plus de deux ans maintenant. C’est le pays lui-même qui a annoncé la nouvelle.

Par ailleurs, le pays a également annoncé que 174 440 nouvelles personnes présentent des symptômes de fièvre. Il faut dire que le pays a été confiné après l’annonce de la propagation nationale du virus. Une mesure prise pour tenter de freiner la flambée des cas. Hier, la Russie a dit être prête à aider la Corée du Nord de Kim Jong-Un pour lutter contre le nouveau coronavirus qui a décimé de nombreuses familles