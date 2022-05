Le richissime homme d’affaires américain Bill Gates a été testé positif au Covid-19. L’annonce a été faite par lui-même par le canal d’une publication sur le réseau social de l’oiseau bleu. On retient de sa publication, qu’il présente de légers symptômes et qu’il suit les conseils des experts en s’isolant jusqu’à ce qu’il recouvre sa santé. « J’ai la chance d’être vacciné et boosté et d’avoir accès à des tests et à d’excellents soins médicaux », s’est il réjoui dans son tweet.

« Nous continuerons à travailler »

Il fait également savoir que sa contamination au Covid-19 intervient alors qu’une rencontre la Fondation Bill & Melinda Gates devrait avoir lieu ce mardi. Il précise qu’il pourra toujours rejoindre la rencontre de façon virtuelle. « Nous continuerons à travailler avec des partenaires et ferons tout notre possible pour nous assurer qu’aucun d’entre nous n’aura à nouveau à faire face à une pandémie », a-t-il poursuivi.

Il annonce la pandémie

Rappelons, depuis plusieurs années, le richissime homme d’affaires américain avait déjà tiré sur la sonnette d’alarme en annonçant la venue d’une pandémie qui bouleverserait les habitudes dans le monde. A la faveur d’une conférence TED sur les pandémies mondiales en 2015, le cofondateur de Microsoft indiquait que le monde n’était pas préparé à une pandémie. « Il n’y a pas lieu de paniquer … mais nous devons y aller », déclarait-il.