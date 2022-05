Le Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (FSB) pour la République de Crimée et la ville de Sébastopol a intercepté un canal de trafic d’armes et de munitions en provenance d’Ukraine. Le vendeur, deux intermédiaires et deux acheteurs ont été interpellés, une enquête pénale a été ouverte, a indiqué vendredi le service de presse du FSB.

Il est précisé que des enquêtes ont été ouvertes en vertu d’articles sur l’acquisition, le transfert, la vente, le stockage, le transport ou le port illégaux d’armes, de principales pièces d’armes à feu et de munitions. « À présent, tous les accusés dans les affaires pénales ont été arrêtés, une enquête est en cours visant à établir toutes les circonstances des activités illégales des détenus« , indique le message rapporté par l’agence de presse TASS.