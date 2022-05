Cristiano Ronaldo, la star portugaise du sport roi bientôt de retour à la maison blanche? Après son retour à Manchester United, le portugais n’a pas brillé au cours de la saison et son équipe n’a pas produit de bons résultats. La presse anglaise fait des révélations sur celui qui a reçu à plusieurs reprises plusieurs ballon d’or. En effet, selon le média anglais The Mirror, CR7 serait intéressé par un retour au Real Madrid.

Cristiano Ronaldo sur le point de quitter Manchester United après son retour il y a quelques mois? La presse anglaise fait de nouvelles révélations et affirme que la star portugaise serait prêt à quitter le quitter frustré par le manque de compétitivité et d’ambition dans l’équipe. Selon The Mirror, le Real Madrid qui est aussi intéressé par la pépite du PSG, Kylian Mbappé aurait également des vues sur le portugais.

Selon le média, les deux parties c’est-à-dire le joueur et le Real Madrid envisagerait le retour au Real Madrid avant la saison 2022-23. Toujours selon cette même source, Erik Ten Hag, le nouveau manager de Manchester United, qui est prêt à reconstruire l’équipe, ne miserait pas grandement sur la star portugaise âgée de 37 ans cette année qui pourrait ne pas être présent sur le terrain pour tous les futurs matchs du club.