2Pac est un nom très connu aux Etats-Unis et même au-delà des frontières américaines. Le célèbre rappeur qui a gravé son nom dans l’histoire du rap dans les années 90 a été assassiné froidement alors qu’il était au sommet de son art. Plusieurs décennies après sa mort, son nom continue d’être évoqué et sa musique continue d’être joué dans le monde. Il y a quelques jours, FX Networks a dévoilé le teaser d’une série documentaire « Dear Mama » inspirée de la chanson du célèbre rappeur sortie en 1995. Selon des sources généralement bien introduites, la série serait diffusée cet automne.

2Pac fait parler de lui une nouvelle. Après que son nom a été longtemps évoqué dans les médias qui parlaient de son histoire avec Jada Pinkett Smith à la suite de l’épisode de la gifle de Will Smith aux Oscars, une série documentaire a été annoncée sur la plateforme de vidéo Youtube, sur la chaine de FX Networks. Dénommée « Dear Mama » et inspirée d’un tube de la légende disparu très tôt, la série est centrée sur le rappeur et sa mère Afeni Shakur, membre des Black Panther Party à New York dans les années 1960. Elle est malheureusement décédée d’un infarctus il y a six ans.

Dès les premières secondes du teaser de 47 secondes dévoilée par FX Networks, on entend la voix de sa mère. Afeni Shakur, disait l’une des leçons précieuses qu’elle a inculquées à son fils lorsqu’il grandissait. « C’était ma responsabilité d’enseigner à Tupac comment survivre à sa réalité (…)« , dit-elle. Les secondes qui ont suivi, on entend la chanson de 2Pac « Dear Mama » passer jusqu’à la fin du Teaser qui annonce que la série sera diffusée sur FX mais aussi sur Hulu. La série comprend cinq parties.

Selon FX Networks, la série documentaire « Dear Mama » est « racontée à travers les yeux des personnes qui les connaissaient le mieux« . « Un portrait grand angle intime du duo mère-fils le plus inspirant et le plus dangereux de l’histoire américaine, dont le message unifié de liberté, d’égalité, de persécution et de justice est plus que jamais d’actualité« , a poursuivi FX Networks. La série est signée Allen Hughes.