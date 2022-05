Bonne nouvelle pour les fans de la rappeuse française Mélanie Georgiades alias Diam’s. En effet, l’interprète du tube la Boulette, revient sur le devant de la scène avec une surprise pour ces derniers. Même s’il ne s’agit pas de nouveau morceau, l’artiste revient plutôt avec un nouveau film documentaire. Celui-ci intitulé Salam, sera diffusé sur la plateforme BrutX, qui a donné l’information dans un communiqué. « BrutX est fier de vous annoncer la projection en avant-première mondiale et en séance spéciale au Festival de Cannes du film documentaire Salam, écrit et réalisé par Mélanie Diam’s, Houda Benyamina et Anne Cissé » a-t-il déclaré.

« J’ai été touchée que l’on s’intéresse à mon parcours »

La principale intéressée a confirmé la nouvelle sur le réseau social Instagram, hier samedi 30 avril 2022. « Pendant des années on a frappé à ma porte me demandant l’autorisation de mettre ma vie en scène, de la jouer, de l’interpréter (…) j’ai été touchée que l’on s’intéresse à mon parcours mais il m’était impossible de laisser des inconnus parler à ma place… Alors j’ai repris ma plume » a-t-elle écrit, ajoutant qu’ « il y a certes l’histoire de Diam’s derrière la femme que je suis aujourd’hui, mais c’est aussi un récit humain (…) ».

Notons que le documentaire Salam sera présenté lors de la 75e cérémonie du festival de Cannes, qui commence le 17 mai 2022. Pour rappel, cette annonce intervient plus de deux années après l’annonce de Diam’s sur son nouveau business dans le tourisme spirituel à Médine, en Arabie Saoudite. « Aujourd’hui est un grand jour pour moi ! @ hegirevoyages ouvre ses portes ! Depuis deux ans je passe énormément de temps à Médine, cette ville si chère au cœur de croyant » avait-elle notamment écrit sur Instagram.