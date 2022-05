L’affaire du Dubaï Porta Potty continue d’occuper l’actualité. L’influenceuse ivoirienne Eudoxie Yao qui avait été accusée et avait répondu via une vidéo postée sur la toile a une fois encore abordé le sujet sur l’émission « Accusé(e) Levez-vous » de la chaîne Trace Côte d’Ivoire. « Moi c’est mon travail qui me donne de l’argent… j’ai pas besoin de coucher avec quelqu’un pour avoir de l’argent… J’aime l’argent, mais je ne suis pas prête à tout pour avoir de l’argent » avait déclaré il y a quelques jours Eudoxie Yao (lire ici). Cette fois-ci elle revient sur les circonstances et les coulisses de sa vidéo.

Eudoxie Yao fait partie des influenceuses prises pour cibles par les internautes après la révélation de l’affaire Dubaï Porta Potty. Violemment accusée sur la toile de participer à ces pratiques immondes, Eudoxie Yao révèle avoir beaucoup souffert les premiers jours. « En toute sincérité, j’ai envie de quitter les réseaux sociaux… » a d’abord déclaré Eudoxie Yao. Critiquant la haine que certains internautes ont pour elle. « Je pense que les ivoiriens m’ont humiliée ». Elle a cité une internaute qui lui a manqué de respect ce qui l’a réellement fait pleurer. Cette internaute a « dépassé les bornes » a-t-elle affirmé.

« J’aime m’exposer… ça m’a rendu célèbre, ça me fait gagner de l’argent. On ne change pas une équipe qui gagne » a-t-elle affirmé. « Les gens ne reconnaissent même pas que je suis artiste chanteuse… je fais des concerts, je vais dans plusieurs pays pour chanter, je vis de ça. En Côte d’ivoire je tourne pas trop parce que les cachets sont petits… Le fait de rabaisser mon travail, ça me fait mal… et bizarrement quand j’ai fini de parler j’ai été libérée, je me suis dit, je m’en fou, ils n’ont qu’à penser ce qu’ils veulent » a affirmé l’influenceuse.