Depuis la révélation du scandale Dubaï Porta Potty, plusieurs influenceuses africaines aperçues à Dubaï ont entrepris de s’expliquer après les vagues d’insultes et de moqueries reçues sur la toile. C’est le cas de l’influenceuse ivoirienne Eudoxie Yao, surnommée la « go bobaraba » et reconnue par ses courbes extravagantes. Il y a quelque temps, elle avait effectué un voyage à Dubaï et s’était affichée avec des liasses de billet sur son lit d’hôtel. Il n’en a pas fallu plus pour l’associer au scandale.

Mais cette dernière a voulu se défendre sur la toile et a évoqué comment elle avait pu obtenir cet argent. « Mon séjour à Dubaï était un cadeau d’anniversaire. J’ai été invitée par un milliardaire qui m’a logée dans un hôtel de 5 étoiles et il payait 1 million de fcfa par jour. Je ne suis pas allée pour faire des bêtises. Croyez-moi. Sinon, je ne savais pas que les choses de c*c* dans la bouche, existaient. Quand j’ai vu la vidéo en question j’étais choquée » avait-elle d’abord indiqué avant la publication d’une vidéo.

Elle a ensuite répété qu’elle ne savait pas que ces pratiques existaient. « Moi c’est mon travail qui me donne de l’argent… j’ai pas besoin de coucher avec quelqu’un pour avoir de l’argent… J’aime l’argent, mais je ne suis pas prête à tout pour avoir de l’argent » a ajouté Eudoxie Yao espérant sûrement calmer ceux qui s’attaquent à elle sur la toile.