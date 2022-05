Au Bénin, les partis politiques de l’opposition et la société civile dans sa majorité espèrent des élections législatives inclusives en janvier prochain. Une aspiration légitime mais est-ce qu’il y a d’élection réellement inclusive au Bénin ? Jacques Ayadji, le leader du parti Moele-Bénin a démontré lors d’une récente sortie médiatique que « toute élection est exclusion ».

Nos problèmes viennent de la Conférence nationale

« Tout ce que nous avons comme problème au Bénin ici est né à la Conférence nationale parce que nous avons mis en place à la Conférence nationale, un système qui permet au Bénin de prendre des décisions à travers des lois (votées au parlement). En disant que les lois sont votées au parlement on n’a pas fait les distinguo pour dire : si le parlement a été mis en place à la suite d’une élection non ouverte, ce parlement n’a pas le droit de voter de lois. Le parlement transmet cette loi votée au président pour promulgation. Il promulgue ou il requiert l’avis préalable de la Cour constitutionnelle, si la Cour dit c’est bon, le président promulgue et ça devient une loi » fait remarquer le Directeur général des infrastructures (Dgi). Le mouvancier ajoutera qu’il n’est même pas dit dans le règlement intérieur du parlement qu’une présence qualifiée est nécessaire pour le vote des lois.

«Tant que nous n’avons pas revu ça, on serait toujours en train de se chamailler…»

En somme, il n’approuve pas l’idée d’élection exclusive parce que « toute élection est exclusion ». Pour lui donc, il y a « une mauvaise appréciation de la sémantique » quand on parle d’élection exclusive. Le Dgi rappelle pour soutenir son argumentaire, que les lois décriées ont bel et bien été votées conformément aux textes de la République. Donc, le problème n’est pas à ce niveau. Il faut le chercher ailleurs. « Notre vivre ensemble que nous demandons de revoir là, tant que nous n’avons pas revu ça, on serait toujours en train de se chamailler sur les conséquences de ce vivre ensemble que nous avons jusqu’aujourd’hui » croit savoir le patron du Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin. Il se défend cependant contre tout désir de promotion de l’exclusion;