Cette semaine, la Finlande a annoncé qu’elle décidera d’ici une semaine de son adhésion ou non à l’OTAN. L’information a fait réagir Moscou qui a affirmé que la Russie devra répondre si la Finlande est membre de l’alliance. Ce samedi, des médias internationaux ont annoncé que le fournisseur d’électricité russe a coupé ses livraisons d’électricité à la Finlande qui envisage d’entrer dans l’OTAN.

Après l’annonce de l’opérateur russe d’électricité qui fournit de l’électricité à la Finlande relayée par plusieurs médias internationaux dont BBC, le fournisseur électrique est passé à l’acte. En effet, ce samedi, la Russie a cessé ses livraisons d’électricité à la Finlande, rapporte plusieurs médias internationaux qui citent un responsable de l’opérateur du réseau électrique du pays.

Pour rappel, la Russie a parlé de menace pour sa sécurité si la Finlande entre dans l’OTAN. L’adhésion de la Finlande dans l’OTAN menace «définitivement» la sécurité de la Russie, avait déclaré jeudi dernier le Kremlin, ajoutant que Moscou était prêt à prendre de nouvelles mesures pour «équilibrer la situation». «Comme nous l’avons dit à maintes reprises auparavant, l’élargissement de l’OTAN ne rend pas le monde plus stable et plus sûr», a déclaré M Peskov , selon CNN.