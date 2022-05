Dans la journée d’hier, nous vous annoncions que la Finlande décidera d’ici une semaine de son adhésion ou non dans l’OTAN. L’information a été donnée par la première ministre du pays au cours d’une interview à la chaîne de télévision japonaise NHK. L’information n’a pas laissé indifférente la Russie qui a réagi à l’information. Ce jeudi, Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin a déclaré que l’adhésion de la Finlande à l’OTAN est une menace certaine pour la Russie.

Pour Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, l’élargissement de l’Otan ne contribue pas à la sécurité en Eurasie, l’adhésion de la Finlande à l’OTAN serait une menace pour la Russie. C’est ce qu’a annoncé aux journalistes ce jeudi selon l’agence TASS. Interrogé sur le fait que l’adhésion de la Finlande dans l’OTAN représentait éventuellement une menace pour la Russie, M Peskov a répondu : « Certainement. L’expansion de l’OTAN ne rend pas notre continent plus stable et plus sûr. » L’officiel russe a déclaré que la Finlande avait rejoint les « mesures hostiles » contre la Russie rapporte l‘agence Reuters.

Concernant la manière dont la Russie répondrait à cette action de la Finlande, le porte-parole du Kremlin a déclaré : « Tout dépendra de la manière dont se déroulera ce processus d’expansion (de l’OTAN), de la mesure dans laquelle l’infrastructure militaire se rapprochera de nos frontières« . Pour rappel, la première ministre finlandaise avait affirmé dans l’interview diffusée hier que les pas posés par la Russie en Ukraine ont modifié la situation sécuritaire en Europe. Elle est allé plus loin en affirmant que le peuple finlandais ne devrait pas être naïf.