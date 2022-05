La possible adhésion de la Finlande continue de faire couler beaucoup d’encre et de salive. L’idée de l’adhésion de la Finlande et de la Suède avait fait réagir Moscou qui a averti la Suède et la Finlande. Le mois dernier, Moscou avait menacé de déployer des armes nucléaires en cas d’entrée de la Suède et Finlande dans l’OTAN. Ce mercredi, la première ministre finlandaise a déclaré que son pays va décider de son adhésion à l’OTAN d’ici une semaine. C’était au cours d’une interview à la chaîne de télévision japonaise NHK.

Les autorités finlandaises prendront une décision concernant l’éventuelle adhésion au sein de l’Otan d’ici une semaine, a affirmé mercredi Sanna Marin, la première ministre finlandaise, au cours d’une interview ce mercredi à un média japonais. « Maintenant, de nombreuses voix de citoyens et de parlementaires soutiennent l’adhésion à l’Alliance. Une décision sur cette question sera prise d’ici une semaine« , a déclaré Mme Marin. « Il est important que l’Otan examine rapidement le processus d’adhésion [d’une éventuelle candidature], et nous menons des discussions également à ce sujet.« , a poursuivi l’officielle finlandaise.

A en croire le média japonais, la ministre finlandaise a affirmé que les actions de la Russie en Ukraine ont modifié la situation sécuritaire en Europe et que le peuple finlandais ne devrait pas être naïf. Interrogée sur une éventuelle action militaire russe contre la Finlande lors du processus d’adhésion à l’OTAN, Mme Marin a affirmé que beaucoup de partenaires de la Finlande ont promis de soutenir le pays. Pour rappel, le mois dernier, Medvedev avait explicitement évoqué la menace nucléaire en disant qu’il ne pouvait plus être question d’une Baltique « sans nucléaire » si la Finlande et la Suède rejoignait l’OTAN.