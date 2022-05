Mauvaise nouvelle pour le Kenya et le Zimbabwe. Ils ne pourront pas disputer le second tour des éliminatoires de la Can Côte d’Ivoire 2023. La Confédération africaine de football a décidé de disqualifier ces deux nations qui étaient déjà sous le coup d’une suspension pour « ingérences politiques » dans les affaires du football. « La Caf les avait inclus dans le tirage au sort officiel plus tôt en avril 2022, à condition que la suspension soit levée deux semaines avant leur premier jour de match. Le Kenya et le Zimbabwe n’ont pas encore rempli les critères requis par le Congrès de la FIFA comme condition préalable à la levée de leur suspension » informe le communiqué de la plus grande instance du football africain .

Dans les groupes du Cameroun et du Maroc

C’est un coup dur pour le football dans ces pays, surtout pour le Zimbabwe qui était à la dernière coupe d’Afrique des nations du côté du Cameroun. les Warriors ont certes été éliminés dès la phase de poule, mais ils ont montré de très belles choses. On se souvient notamment de leur victoire contre la Guinée 2-1. Pour cette campagne de qualification à la Can 2023, le Kenya et le Zimbabwe étaient dans les groupes du Cameroun et du Maroc, deux nations qualifiées pour la Coupe du Monde Qatar 2022.

Les Lions indomptables et les Lions de l’Atlas auront donc deux matchs en moins puisque leurs poules sont désormais composées de trois équipes. Cependant , l’ordre des confrontations dans les groupes sera maintenu indique la Caf. En somme, il n’y aura pas de changement de calendrier.