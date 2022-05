Le 19 avril 2022, la Confédération africaine de football(Caf) a procédé, à Johannesburg en Afrique du Sud, au tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Côte d’Ivoire 2023). A l’issue de ce tirage au sort, le Bénin est logé dans le groupe L en compagnie du Sénégal, champion d’Afrique en titre, du Mozambique et du Rwanda. Quelques semaines plus tard , l’instance faîtière du football africain a dévoilé les dates des deux premières rencontres des Ecureuils du Bénin dans le cadre des éliminatoires de la Can Côte d’Ivoire 2023.

Le Bénin débute sa campagne au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio à Dakar face aux Lions de la Téranga du Sénégal. Les retrouvailles entre Ecureuils et Lions sont prévues pour le samedi 4 juin 2022 à 20 h du Bénin soit 19 heures en temps universel, la même heure au Sénégal. Les arbitres marocains sont retenus par la Caf pour officier le match entre le Bénin et le Sénégal. Quatre jours plus tard, le mercredi 8 juin 2022 précisément, les Ecureuils du Bénin jouent leur premier match à domicile face au Mozambique. La sélection nationale du Bénin, habituée à jouer à 14 heures ou à 17 heures, cette fois-ci face au Mozambique, elle va jouer à 20 heures le mercredi 8 juin 2022 au stade de l’amitié Général «Mathieu Kérékou» de Kouhounou.